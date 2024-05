Sven Nys zegt waarom het voor zoon Thibau gemakkelijker gaat op de weg dan in het veld

Thibau Nys was afgelopen week de beste in de Ronde van Hongarije. Op de weg lijkt het veel beter te gaan dan in het veld.

Thibau Nys kende een moeilijk veldritseizoen, maar op de weg rijdt onze landgenoot meer dan ooit in de schijnwerpers. Na zijn crosszege op de Koppenberg waren de verwachtingen heel groot, maar die kon Nys junior niet inlossen.

“In het veld is er nog meer druk, omdat hij in mijn voetsporen volgt”, beseft vader Sven maar al te goed in gesprek met Sporza Daily. “Hij wordt dan al snel met mij vergeleken, terwijl hij zijn eigen weg aan het bewandelen is.”

De verwachtingen waren ook het voorbije seizoen ontzettend groot. “Na zijn zeges in Waterloo en op de Koppenberg was een 5e of 6e plek plots niet goed genoeg meer. Dan wordt het een moeilijk verhaal.”

Weg en veld even belangrijk voor Thibau Nys

Nys zal dan ook een stap vooruit moeten zetten richting het volgende seizoen in de cross, zo beseft vader Nys maar al te goed. “Er is dus toch was werk aan het fysieke richting een veldritseizoen. Dat is gewoon een leerproces met een jonge renner. Daar is niks mis mee.”

Het is dan ook kijken hoe belangrijk het veldrijden zal blijven voor Thibau, misschien ligt zijn toekomst wel volledig op de weg. “Hij moet er zelf een antwoord op vinden en kijken waar hij zich wil profileren.”

“Hij geeft in elk geval aan dat de cross voor hem even belangrijk is als de weg. Hij weet dat het veldrijden hem een betere wegrenner maakt en omgekeerd. Hij zal die combinatie dus zo lang mogelijk willen volhouden, denk ik.”