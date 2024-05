Andere topsporter krijgt de 'Van der Poel van'-stempel: "Als ik de helft ga presteren van wat hij heeft laten zien..."

Mathieu van der Poel is zo'n inspirerend figuur dat hij een begrip is in de topsport. Ook wanneer andere atleten hun talent in de verf zetten.

Zijn landgenote Puck Pieterse is pas net opnieuw Europees kampioene crosscountry geworden in het mountainbiken. Net als Van der Poel combineert ze die discipline met het veldrijden en het wegwielrennen. "Ze is de Mathieu van der Poel van het vrouwenwielrennen", zegt ploegleider Michel Cornelisse aan de NOS. De man van Fenix-Deceuninck spreekt erg straffe taal. Hoe reageert Pieterse daar zelf op? "Ik hoor dat wel vaker. Ach, mensen proberen nu eenmaal graag een vergelijking te maken. Ik vind het een leuk compliment, eigenlijk. Al hecht ik er ook weer niet al te veel waarde aan", blijft Pieterse met de voeten op de grond. © photonews Zij rijdt bij dezelfde ploeg als Van der Poel en heeft dus van op de eerste rij meegemaakt hoe zijn carrière als een komeet omhoog is geschoten. "Als ik ook maar de helft ga presteren van wat hij allemaal heeft laten zien, dan knijp ik aan het einde van mijn loopbaan in mijn handen", is de Nederlandse zeker van haar stuk. "Misschien ben ik gewoon te nuchter om onder de indruk te zijn van zo'n vergelijking. Je kunt er niet zoveel mee, hè? Ik ga er in ieder geval niet harder door fietsen."