Het verhaal van Remco Evenepoel zorgt bij sommigen voor een laatste sprankeltje hoop

Uit een verhaal van anderen, kun je zelf ook enige hoop halen. Remco Evenepoel zorgt voor die hoop, zonder dat hij dat zelf wil.

Hoe zou Remco Evenepoel naar de huidige Giro kijken? In de vorige editie gaf de renner van Soudal Quick-Step in de eerste week een sterke indruk, tot hij een coronabesmetting opliep en moest opgeven. Deze keer is het Tadej Pogacar die met nog meer overwicht de lakens uitdeelt. Jonathan Vaughters geeft de strijd nog niet op.

"Het klassement geeft het gevoel dat het een beetje een one-man-show is, maar dat zal veranderen naarmate de wedstrijd vordert", voorspelt de ploegleider van EF bij Eurosport. "UAE heeft een goede ploeg die de koers kan controleren in de vlakkere etappes, maar zodra het bergachtiger wordt, denk ik dat ze het moeilijker krijgen."

POGACAR KRIJGT HET WELLICHT NIET MOEILIJK

Wat nog niet betekent dat Pogacar in verlegenheid gebracht kan worden. "Ik verwacht niet dat Pogacar het moeilijk zal krijgen, maar historisch gezien heeft de Giro die ene dag waarop een grote groep wegrijdt en een flink tijdsverschil pakt." Veel meer dan in pakweg de Tour is hierdoor een grote ommekeer in het klassement mogelijk.

"Daardoor heeft de koers over het algemeen minder controle, waar UAE het moeilijk mee zal hebben. Misschien verbruikt Pogacar daardoor meer energie dan normaal. Vorig jaar gingen we er ook vanuit dat Remco Evenepoel er met de Giro vandoor zou gaan." Dat draaide anders uit dan verwacht, door Covid-19 dus.

UAE-PLAN MET ROZE TRUI POGACAR INTERESSANT

De kans op besmettingen is ondertussen gelukkig veel kleiner geworden. De tegenstand van Pogacar moet zich dus geen illusies maken. "Wat ik interessant vind: is UAE erop gericht om de roze trui van start tot finish vast te houden? Of willen ze bijna dat een andere ploeg hem even overneemt?"