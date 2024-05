Ex-winnaar van de Giro spreekt klare taal: "Klopt niet wat Uijtdebroeks zegt"

Cian Uijtdebroeks heeft de witte trui in handen in de Giro. Het is uitkijken of hij die ook in Rome nog zal dragen.

Cian Uijtdebroeks draagt in deze Giro al enkele dagen de witte trui voor het jongerenklassement. Al is dat niet meteen een doelstelling bij Visma Lease a Bike om de jongerentrui tot in Rome met hand en tand te verdedigen. Johan De Muynck, winnaar van de Giro in 1978 en 75 jaar oud ondertussen, vindt dat Cian Uijtdebroeks niet helemaal eerlijk is over zijn ambities. “Weet je wat mij opviel? Uijtdebroeks zegt: ‘Ik ben niet bezig met de witte trui.’ Maar in de koers valt zijn concurrent Antonio Tiberi aan en hij springt er meteen achter. Bij andere aanvallers bougeert hij niet. Dan komt wat je doet toch niet echt overeen met wat je zegt”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Aanvallen Onze landgenoot moet volgens De Muynck wat meer lef tonen. “Natuurlijk proberen om die vijfde plaats vast te houden, maar ook een keer durven aanvallen, met het risico om erdoor te zakken. Je suis, tu suis, il suivait (suivre, volgen in het Frans, red.) Dat is toch mijn ding niet.” De voorbije dagen was veel te doen over het tijdrijden van Uijtdebroeks. Ook daar heeft De Muynck een duidelijke mening over. “Weet je wat ik een grote fout zou vinden? Proberen om van Uijtdebroeks een tijdrijder te maken. Dat gaat hij nooit worden. In een tijdrit kan je veel tijd investeren om een paar seconden te winnen. Maar bergop gaat het om minuten.”