Nederland helemaal in de ban: opvallend nieuwsfeit doet denken aan WK-nachtmerrie Mathieu van der Poel in Australië

Iedereen herinnert het zich nog wel: Mathieu van der Poel die op het WK wegwielrennen in Australië in 2022 een ware nachtmerrie beleefde. In Nederland hebben ze een déjà vu.

Nochtans staat er rond deze periode van het jaar geen WK wielrennen op het programma, maar er was afgelopen weekend wel een andere wedstrijd met nationale belangen: het Eurovisiesongfestival in Malmö. U hebt het wellicht gemerkt: de diskwalificatie van de Nederlander Joost Klein was hét nieuwsitem in de Lage Landen.

Die bracht donderdag in de halve finales nog zijn nummer 'Europapa' en plaatste zich voor de finale van het songfestival. Na zijn optreden zou Klein een cameravrouw van de organisatie bedreigd hebben, die hierop klacht heeft ingediend bij de politie. De zanger is nadien door de Zweedse politie verhoord, maar niet aangehouden.

VERGELIJKINGEN MET VAN DER POEL IN AUSTRALIË

Aangezien het onderzoek nog lopende was, werd hij ondertussen wel gediskwalificeerd en mocht hij dus niet deelnemen aan de finale. Een beslissing die bij onze noorderburen hard is aangekomen. In verschillende posts op het social mediaplatform X wordt de vergelijking gemaakt met het lot van Van der Poel op het WK in 2022.

Dat was immers het WK van 'hotelgate'. In de nacht voor de dag van het WK wegwielrennen werd de nachtrust van Van der Poel voortdurend verstoord door tienermeisjes die meermaals op de deur van zijn kamer gingen bonken. Van der Poel ging achter hen aan en moest uiteindelijk enkele uren in de cel spenderen.

VRIJSPRAAK VOOR VAN DER POEL

De wielrenner kon toen wel nog deelnemen aan zijn grote afspraak, maar moest al snel afstappen omdat hij aan de start van het WK was gekomen met onvoldoende rust. Hij is uiteindelijk in december 2022 wel vrijgesproken.

