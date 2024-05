CEO Richard Plugge geeft zijn mening over de kans dat Visma-Lease a Bike met Wout van Aert naar de Tour trekt

Gaat Wout van Aert nu deelnemen aan de Tour de France of niet? CEO Richard Plugge van Visma-Lease a Bike schetst hoe de zaken er nu voor staan. Definitieve duidelijkheid is er nog niet.

Die zou er nu toch stilaan mogen komen, want we zijn maar anderhalve maand verwijderd van de Grand Départ. Bij Visma-Lease a Bike moeten ze natuurlijk verschillende zaken afwegen. Kunnen ze ook Vingegaard nog meenemen? Is die goed genoeg om voor geel te gaan en indien wel past Wout van Aert dan in dat kraam?

In een interview met het Spaanse Relevo is er opnieuw naar gepolst bij Richard Plugge. "Wel, Wout heeft het voordeel dat hij een beetje verder staat in het herstel dan een Jonas Vingegaard. Dus fysiek denken we dat hij de Tour zou kunnen halen, maar we moeten afwachten", houdt die nog altijd een slag om de arm.

© photonews

Opvallend is ook dat Visma-Lease a Bike en Wout van Aert onderling nog steeds niet besproken hebben of een Tour-deelname wenselijk zou zijn. "We hebben nog niet met hem rond de tafel gezeten om te praten over zijn programma na de crash", verrast Plugge. Dat moment zal er in de nabije toekomst toch moeten komen.

"We moeten kijken of hij zichzelf in de Tour de France ziet of niet en alle mogelijke scenario's analyseren om te beslissen", besluit de Nederlander. Bij een Tour-deelname zou Van Aert zich niet helemaal mogen laten uitpersen met werk voor Vingegaard, want de Olympische Spelen zijn nog een groot doel voor de Belg.