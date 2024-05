Het gaat echt niet allemaal vlekkeloos voor Pogacar: dit stoort hem mateloos, maar hij zet ook de puntjes stevig op de í

Tadej Pogacar lijkt wel vlekkeloos door de Giro te rijden, maar dat is toch niet helemaal waar. Er is immers iets wat hem wel degelijk stoort.

Tadej Pogacar heeft al signalen afgegeven dat de grote mate aan mediaverplichtingen als roze trui hem wat op de heupen werken. Vooral na zijn overwinning in de tijdrit van afgelopen vrijdag was dat merkbaar: hij zou het toen 'een ramp' genoemd hebben. Op de persconferentie na Giro-rit 9 ging het hier opnieuw over.

De leider in de Ronde van Italië ontkent formeel zulke bewoordingen te hebben gehanteerd. "Die woorden gebruik ik niet, dat heb ik nooit gezegd." Maar de grond van het verhaal klopt wel: Pogacar vindt het allemaal nogal veel. Het is vervelend dat hij bij momenten meerdere keren dezelfde vragen moet beantwoorden.

TADEJ POGACAR KOMT MET VERKLARING

"Ik had moeite met het feit dat ik maar liefst zes tv-interviews moest afwerken, daarna vier interviews gaf in de mixed zone en dan ook nog eens naar de persconferentie moest, waar alle journalisten uit de mixed zone ook weer waren. Zo beantwoord je een vraag soms tien keer op dezelfde manier", verklaart de Sloveen.

"Dan vraag je je wel eens af waar je mee bezig bent." Het is algemeen geweten dat de beslommeringen na een rit als leider van een grote ronde veel van een renner vergen. Daarom willen ploegen vaak dat hun klassementsrenner zo laat mogelijk de leiderstrui verovert, zodat ze geen energie verliezen aan dergelijke zaken.

POGACAR WELLICHT TOT HET EINDE IN HET ROZE

Tadej Pogacar moet er in deze Giro net extra veel tijd aan spenderen, omdat hij zo vroeg aan de leiding is gekomen. Na de tweede etappe naar Oropa was het al zover. Het ziet er naar uit dat Pogacar het roze zal behouden tot aan het einde van de Giro.