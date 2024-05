Van der Poel en Evenepoel krijgen al opvolging dankzij ... 19-jarig Belgisch talent Lotto Dstny: "Ontlading des te groter"

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel kunnen op hun beide oren slapen: de opvolging is verzekerd. De verre aanval zal in het moderne wielrennen geen snelle dood sterven.

Mannen als Van der Poel en Evenepoel hebben de laatste jaren een heel nieuwe manier van koersen geïntroduceerd. Een agressieve koerswijze, waarbij soms van heel ver wordt aangevallen. Mét de capaciteiten om niet meer stil te vallen en zo'n lange solo tot een goed einde te brengen. Ook Milan Donie kan dat al.

De 19-jarige Belg uit de opleidingsploeg van Lotto Dstny won de Flèche Ardennaise na een solo van maar liefst 90 kilometer. "Ik ben gewoon hard beginnen te rijden om de mannen die niet wilden meedraaien eraf te rijden. Dat veroorzaakte een gaatje, waarop ik Jarno (Widar, zijn ploegmaat red.) plots hoor roepen: 'Milan! Gaan!'."

LANGE SOLO NIET HET PLAN VAN LOTTO DSTNY

En zo geschiedde. "Dat ik de rest van de koers alleen voorop zou blijven, was niet meteen het plan", lacht Donie. Het is zijn eerste UCI-zege ooit. "Ik ben echt héél blij. Het is voortdurend spannend gebleven. Ik had dan wel een mooie voorsprong maar na de laatste klim bleven daar maar 40 seconden meer van over." Toch nog bibberen dus.

"De ontlading aan de meet was des te groter. Dat Jarno, die perfect heeft afgestopt voor mij, nog tweede wordt, maakt het feest compleet."