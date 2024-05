Tim Merlier (Soudal Quick-Step) demonstreert nu eens volledig andere skills

Aan de skills van Tim Merlier twijfelt werkelijk niemand. Soudal Quick-Step heeft dit jaar al veel aan hem gehad en ook in de Giro heeft hij al raak geschoten.

Dat deed Tim Merlier meteen bij de eerste beste gelegenheid: in de derde etappe van Novara naar Fossano was hij de snelste van het pak. De topfavoriet die het meteen afmaakt, dat haalt meteen ook de druk van de ketel voor de hele ploeg. Zijn overwinning was dus het absolute droomscenario in de eerste dagen van de Giro.

MOEILIJKERE MOMENTEN VOOR MERLIER

Ondertussen loopt het wel al een tikkeltje moeilijker. In de vierde etappe moest Merlier zich neerleggen bij een vijfde plaats. Een valpartij in de tijdrit zorgt toch wel voor enige twijfels over zijn vermogen om de Giro te kunnen uitrijden. Zeker ook omdat hij in de rit naar Napels moest lossen en dus niet mee kon sprinten in het peloton.

In het puntenklassement is Merlier ook net uit de top drie gevallen. Maar een grote ronde rijden, dat is op de tanden bijten op de moeilijke momenten. Het komt er nu op aan om weer beter te worden en dan kan Merlier later in deze Giro misschien nog wel eens als ritwinnaar over de streep komen. Dat zou een mooie beloning zijn.

A+ on the execution, well done Tim 🫡 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2024

Eerst is het zaak om rust te nemen en hiervoor komt de eerste rustdag in de Giro uiteraard als gegoten. Soudal Quick-Step heeft alvast een kort filmpje gedeeld over die rustdag, die het goed wilde aanvatten met een lekker ontbijt en bijpassende koffie. Een gelegenheid voor Merlier om zich eens van een andere kant te tonen.

SPRINTER SOUDAL QUICK-STEP KRIJGT COMPLIMENT

De snelle man van de Wolfpack haalt de barista in zich naar boven en zorgt voor een heerlijke espresso. Dat is ook het account van de Giro-organisatie op X niet ontgaan. "Een A+ voor de uitvoering, Tim", volgen er alvast mooie woorden.