Thibau Nys vertelt wat er zo grappig was op het podium van de Ronde van Hongarije

Thibau Nys won afgelopen week de Ronde van Hongarije. Opvallend was de podiumfoto, waar Nys krom van het lachen lag.

Thibau Nys stond zondag op de hoogste trede van het podium van de Ronde van Hongarije. Naast hem Emmanuel Buchmann en Wout Poels die er eigenlijk op gerekend hadden om op dit moment in de Giro aan de slag te zijn.

“Ongelooflijk hé”, vertelt Nys aan Het Nieuwsblad. Opvallend was wel dat Nys op het podium krom lag van het lachen en nu vertelt onze landgenoot waarom dat precies was.

“Wout en ik hadden exact hetzelfde plan. Zonder dat we elkaar gesproken hadden. We kijken allebei naar de Formule 1. We wilden die fles opendoen zoals Lando Norris na de Grote Prijs van Hongarije.”

Mislukt

Maar dat plannetje lukte echter niet. “Door gewoon met de onderkant te tikken tegen de grond. We deden exact hetzelfde op hetzelfde moment, maar we kregen ze niet open. Als zo’n fles warm genoeg staat en de druk is groot genoeg, dan springt de stop er vanzelf af.”

De twee hadden van elkaar door wat ze wilden doen en toen lagen ze krom van het lachen. “In onze verbeelding was het iets beter dan in de uitvoering zelf. We bekeken elkaar en begonnen te lachen. Wout? Een heel toffe kerel”, besluit Nys.