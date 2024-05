Tadej Pogacar pakt uit met een straffe voorspelling over Jonas Vingegaard en de Tour de France

In de Giro ziet het er super uit. Pogacar ontkent niet dat hij al met een duel met Vingegaard in de Tour in zijn achterhoofd zit. Dat gaat er komen, voorspelt de leider in de Giro.

Het was op de rustdag vooral uitkijken naar het persmoment van Tadej Pogacar. "Het was al een leuke, lange koersweek. Drie ritten winnen in de eerste week maakt me trots. Ik heb tijd genomen op mijn tegenstanders. We mogen ons verwachten aan aanvallen, zeker in week 3. Vooral van INEOS, met Arensman en Geraint Thomas."

Pogacar beseft dat er nog heel wat hard labeur zit aan te komen, ondanks zijn riante positie in het klassement. "De laatste rit van volgende week zal wellicht de zwaarste rit zijn die ik ooit gereden heb. Ik vind het superspannend om over de Mortirolo naar Livigno te gaan. Daar heb ik de voorbije dagen al vaak getraind."

POGACAR VERWACHT VINGEGAARD IN DE TOUR

Inmiddels weten we via een video ook dat Jonas Vingegaard weer aan het fietsen is, in de hoop om de Tour-start te halen. "Ik was heel blij om te zien dat hij wat nieuws gedeeld heeft met de media en om hem opnieuw op de fiets te zien. Ik kijk er naar uit om hem te zien in de Tour. Ik denk wel dat hij er aanwezig zal zijn."

Een stevige voorspelling toch van Pogacar. "Ik denk dat we hem in goede vorm in de Tour zullen zien, dat is goed mogelijk", verwacht hij zijn rivaal op topniveau. "Ik wens hem nu goede hersteldagen, zodat hij de pedalen weer vlot kan ronddraaien en voluit kan trainen. Natuurlijk zit de Tour ook al in mijn achterhoofd."

POGACAR KAN DEFENSIEF KOERSEN

"Daarom ben ik blij dat ik al een grote voorsprong heb", onderstreept Pogacar. "Ik moet nu niet over mijn limieten gaan om tijd te nemen op mijn rivalen. Nu is het meer defensief koersen en zo veel mogelijk de ploeg gebruiken om mij aan de aankomst te brengen." Ook al is dat dan enigszins tegen zijn natuur in.