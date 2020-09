Tour de France: Roglic stort in, Pogacar wint de Ronde van Frankrijk!

In Frankrijk zijn de renners gestart aan de voorlaatste etappe, een tijdrit van 35 km met aankomst op de lastige La Planche des Belles Filles.

18u10 Pogacar wint de Tour

De laatste hectometers zijn meer een lijdensweg voor Roglic. De helm van Roglic staat helemaal haaks op zijn hoofd, een tekenend beeld voor hoe de Sloveen van Jumbo-Visma instort. Hij komt binnen op 1'56" van Pogacar.

18u08: Pogacar komt aan de finish en is maar liefst 1 minuut en 21 seconden sneller dan Tom Dumoulin!

18u04: Roglic gaat voorbij Miguel Angel Lopez en komt voorbij aan hetzelde, laatste, tussenpunt. Het verdict... 1'22" trager dan Pogacar! Roglic verliest de Tour lijkt het...

18u01: Pogacar rijdt bijna een minuut sneller dan Tom Dumoulin op het tussenpunt op de klim. Maandag wordt hij 22, kan hij op zijn 21e eerst nog de Tour de France winnen?

17u59: GELIJK! Pogacar rijdt zo'n 57 seconden sneller dan Roglic momenteel en komt gelijk met Primoz Roglic in het algemene klassement.

17u56: Roglic wisselt ook! Dat gaat een beetje trager dan bij Pogacar en ook niet aan de voet van de klim.

17u56: Roglic moet 36 seconden prijsgeven op Pogacar aan de voet van de klil. Hij heeft dus nog 21 seconden over. Gaat de jonge Sloveen het hier flikken?

17u55: Dumoulin is 10 seconden sneller dan Wout van Aert. Hij moet dus 40 seconden toegeven op de klim maar is voorlopig wel de snelste aan de finish.

17u52: Pogacar wisselt van fiets in een zevental seconden. Aan de voet van La Planche des Belles Filles komt Pogacar met één seconde achterstand over het tussenpunt.

17u50: Porte staat virtueel op plaats 3. Zijn achterstand van anderhalve minuut op Miguel Angel Lopez heeft hij dus al ingehaald. Met zo'n erbarmelijke tijdrit zal het moeilijk worden om in de toekomst een goede eindnotering te behalen in een grote ronde.

17u46: Dumoulin staat virtueel 27 seconden voor Wout van Aert op 3 km van de finish. Heeft van Aert zo'n goede klim gereden? Bovendien heeft Dumoulin niet gewisseld maar moeten de renners wel enkele heel steile stroken op.

17u43: Roglic is bijna een minuut van zijn voorsprong kwijt tegenover Pogacar. Maar beide renners moeten nog wel klimmen op La Planche des Belles Filles. Deelt Rogic beter in of heeft Pogacar vleugels?

17u36: Pogacar stoomt voorbij Miguel Angel Lopez die twee minuten voor hem gestart is. Ondertussen komt Dumoulin zo'n 50 seconden sneller dan van Aert aan de voet van de klim. De Nederlander van Jumbo-Visma is duidelijk naar zijn hoogvorm aan het groeien, maar: hij wisselt niet van fiets.

17u33: van Aert pakt de toptijd! Hij komt 28 seconden sneller dan Rémi Cavagna over de streep. Waar komt hij met die tijd als de favorieten richting finish gaan? Pogacar, Roglic en Dumoulin waren alvast sneller aan het eerste tussenpunt.

17u31: Roglic komt voorbij het eerste tussenpunt op 29 seconden van Cavagna.

Pogacar was daar 17 seconden trager dan Cavagna en maakt dus 12 seconden goed.

17u26: Van Aert virtueel eerste! Wout van Aert heeft zijn tijdrit utistekend ingedeeld en we krijgen van de regie te zien dat hij virtueel 6 seconden voor Cavagna staat. Hij heeft dus zo'n 40 seconden goedgemaakt in 3 kilometer klimmen.

Het is niet in beeld gebracht, maar van Aert is van fiets gewisseld.

17u22: Na 9 minuten zegt de Franse regie dat Roglic virtueel 12 seconden achterstand heeft op Pogacar. Krijgen we dan toch nog een strijd voor geel?

17u20: Van Aert schuift op en komt aan de voet van La Planche des Belles Filles op 34 seconden van Cavagna over het tweede tussenpunt.

17u15: Dumoulin komt als tweede voorbij het eerste tussenpunt. Rémi Cavagna blijft daar voorlopig staan.

17u14: Daar gaat Roglic! Iedereen is vertrokken, binnen een 55-tal minuten weten we wie deze Tour de France wint.

17u10: Miguel Angel Lopez rolt van het startpodium en daarmee start de 3e man. Hij zal vooral moeten doorrijden om Richie Porte op achterstand te houden. De Australiër is gebrand om op het podium te eindigen.

17u06: Alaphilippe sleurt zich naar boven. Hij komt op 5 minuten van ploegmaat Cavagna over de streep.

16u55: Met Valverde en Dumoulin zijn de eerste renners uit de top 10 van start gegaan. Ondertussen zien we Tibaut Pinot die zich aan een fietswissel waagt.

16u52: Aan het eerste tussenpunt komt van Aert als 3e over de finish op 39 seconden van Cavagna. Asgreen staat er nog tussen.

16u48: Er verandert weinig aan de finish. Niemand komt in de buurt van de scherpe tijd van Cavagna (57.54). Ondertussen is bollentrui Carapaz van start gegaan, net als onder meer Kwiatkowski.

16u36: Wout van Aert gaat van start! Met zijn Belgische kampioenentrui rond de schouders wil hij voluit gaan in deze tijdrit.

16u20: Thibaut Pinot is van start gegaan. Pinot had last van rugpijn waardoor hij zijn kansen nooit kon verdedigen in deze Tour. Maar aan opgeven heeft hij nooit gedacht en daar krijgt hij nu zijn beloning voor: een tijdrit in zijn achtertuin. Kan het hem richting een goede prestatie stuwen?

Wat is er al gebeurd?

De mindere goden zijn ondertussen grotendeels binnen. Aan de leiding staat de Franse kampioen tijdrijden Rémi Cavagna. Hij heeft aan de finish 41 seconden voorsprong op David De La Cruz en 2 minuten op Soren Kragh Andersen. Thomas De Gendt is onderweg, maar volgde bij het laatste tussenpunt al op meer dan 2 minuten van Cavagna.