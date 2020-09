Valverde leidt Spaanse selectie op het WK

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler heeft de acht namen bekendgemaakt die komende zondag het WK in Imola zullen beslechten. Ex-wereldkampioen Valverde zal samen met Mikel Landa de Spaanse troepen aanvoeren.

Vier keer 3e, 2 keer 2e, 1e keer 1e: dat is de medaillespiegel van Alejandro Valverde op het wereldkampioenschap wielrennen. De Spaanse ouderdomsdeken is ondertussen 40 jaar maar blijft kopman wanneer hij erbij is.

Opvallend, alle 8 renners van de selectie komen uit de Tour de France: Alejandro Valverde, Mikel Landa, Enric Mas, Marc Soler, Pello Bilbao, Luis Leon Sanchez, Jesus Herrada, en David De la Cruz.

Met Landa (4e) en Mas (5e) heeft Spanje ook 2 renners mee die in de top 10 geëindigd zijn in de Tour de France. Valverde reed rond op plaats 10 maar viel na de klimtijdrit terug naar plaats 12.