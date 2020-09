In Anzegem treffen ze de laatste voorbereidingen voor het BK wielrennen: "Vragen met pijn in ons hart aan de fans om thuis te blijven"

Morgen wordt er bepaald wie de opvolger wordt van Tim Merlier. Ondertussen treft de organisatie de laatste voorbereidingen.

In Anzegem zullen de Belgische renners onder elkaar uitmaken wie het komende jaar de driekleur mag dragen. Ze zullen dat wel zonder fans moeten doen. De organisatie vraagt aan de fans om thuis te blijven.

Er zal geen randanimatie voorzien worden door de organisatie. "Het is met pijn in ons hart dat we vragen aan de fans om thuis te blijven en op tv de koers te zien. We kunnen natuurlijk niet voorkomen dat de fans bij familie of vrienden gaan zien", zegt koersdirecteur Eric Desmets aan Sporza.

Morgen vanaf 14.30u kan u het BK wielrennen bekijken op één. Dan gaan de renners van start.