Officieel nu: Pogacar heeft de Tour gewonnen: "Kan niet geloven welke fantastische momenten ik heb beleefd!"

Tadej Pogacar beleefde het samen met ploegmaat en landgenoot Jan Polanc: over de streep komen in Parijs als gele trui, en dus de Tour winnen. Pogacar is de winnaar van de Tour 2020. Voor hem zijn het drie fantastische weken geweest.

"Het is een lange reis geweest, die begon in Nice en eindigde op de mooist mogelijke manier", vatte Pogacar het samen. "Sinds de start van het seizoen lag mijn focus op de Ronde van Frankrijk. Mijn voorbereiding was goed gepland door de ploeg, met stages en trainingsplannen tijdens de lockdown. Zelfs in de moeilijke momenten toen de koers werd stilgelegd was ik gefocust."

Dan moest het tijdens de Tour nog wel waargemaakt worden. "Ik begon eraan in goede vorm. We verloren twee ploegmaats onderweg, maar er was een geweldige sfeer in het team. Het was een plezier om dit te mogen meemaken." Pogacar vond vele uitdagingen op zijn pad. "Ik probeerde steeds kalm en geconcentreerd te blijven. Ik kan niet geloven welke fantastische momenten ik heb beleefd!"

Met uiteindelijk een resultaat dat veel beter is dan hij verwacht had. "Het had al geweldig geweest om tweede te eindigen, maar de gele trui in Parijs is het beste dat je kan wensen." Ook van die laatste etappe in het geel heeft hij genoten. "Het was een speciale dag. Eindelijk kon ik eens kalm een praatje slaan met de andere renners tijdens de koers. Ik heb van zovele renners complimenten gekregen. Wielrennen is een mooie sport."