Wout van Aert en zijn collega's deden een actie tegen racisme, Bradley Wiggins vond het maar niets

Mogelijk heeft u het gemist, maar Wout van Aert en een aantal andere renners hebben voor de start van de laatste Tourrit een actie gedaan tegen racisme. Verschillende sporten ondernamen de voorbije weken al acties in het antiracismedebat, maar in de koers bleef dat tot dusver achterwege.

Kevin Réza, de enige zwarte renner die deelnam aan de Tour, kaartte dat aan in een interview op Eurosport. Enkele collega's wilden vervolgens toch hun stem laten horen. Daarom schreven een aantal renners op het mondmasker dat ze zondag droegen met een zwarte stift 'no to racism'. Neen tegen racisme.

Ook Wout van Aert deed hieraan mee, net als zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma. Ook renners als Caleb Ewan en Michal Kwiatkowski steunden de actie. Maar niet iedereen is er van onder de indruk. Bradley Wiggins zorgde in zijn podcast voor een kritische noot.

NIET KRACHTIG GENOEG

Wiggins vond het amateuristisch uitgevoerd. ""Een boodschap met een stift op een mondmasker schrijven. Dat is zielig. Het is de slechtste solidariteitsactie die ik ooit gezien heb in de sportwereld. Het was niet krachtig genoeg. En waarom pas op de slotdag? Dit is niet de manier waarop het wielrennen deze problematiek moet aankaarten."