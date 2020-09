Uitstekende decision-making helpt Kopecky aan de titel: "Vrouwenwielrennen in België een mooie koers gegeven"

De nieuwe Belgische kampioene luistert naar de naam Lotte Kopecky en ze heeft haar titel zeker niet gestolen. Kopecky deed er in en rond Anzegem alles aan om de titel in de wacht te slepen. Dat ze onderweg enkele hele goede beslissingen nam, heeft haar zaak ook geholpen.

Kopecky had haar goede vorm al gedemonstreerd met een ritzege in de Giro Rosa. Op het BK koos ze voor de offensieve aanpak. "We hebben de koers in handen genomen", reageert de kersverse kampioene in het flashinterview. "Uiteindelijk kwam ik met Jolien D'hoore voorop. Dat was de ideale situatie, omdat ik Jolien haar snelle benen moest afmatten. Dat is gelukt."

Dat was juiste keuze nummer één. Het was vervolgens genieten van het tactische steekspel tussen de twee Belgische toppers. "Ik denk dat we het vrouwenwielrennen in België een heel mooie koers gegeven hebben. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken."

Ik wist dat ik niet te lang moest wachten om aan te zetten

In theorie zou je denken dat D'hoore de snelste was. Deze keer kon Kopecky haar echter met een banddikte kloppen. "Zeker ben je nooit. Ik voelde mij goed. Ik wist dat ik niet te lang moest wachten om aan te zetten. Dat was achteraf gezien de juiste beslissing."