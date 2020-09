'Jumbo-Visma wil Tour-kater doorspoelen en zet alles op Vuelta'

Team Jumbo-Visma zou volgens het Spaanse AS alles op de Vuelta zetten. Eerder geraakte al bekend dat Tom Dumoulin de Spaanse ronde zou rijden, maar ook Primoz Roglic en Sepp Kuss zouden deelnemen.

Toen de kalender bekendgeraakte was het bij Jumbo-Visma al meteen duidelijk dat Tom Dumoulin de Tour en de Vuelta zou rijden. Bij de Nederlandse formatie wilden ze evenwel afwachten hoe goed Dumoulin uit de Tour kwam.

Na het mislopen van de Tour zou Jumbo-Visma nu alles op de Vuelta willen zetten en dus krijgt Dumoulin het gezelfschap van Roglic en Kuss.

Roglic won de Vuelta vorig jaar, terwijl Kuss toen ook al liet zien vlot mee te kunnen. Of Dumoulin weer zal knechten voor Roglic of de Sloveen deze keer kopman af is, dat is nog onduidelijk.