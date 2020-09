OFFICIEEL: Guillaume Martin kan nog extra jaar rekenen op ervaren ploegmaat om hem bij te staan

Périchon is inmiddels 33 en is bezig aan zijn tweede seizoen bij Cofidis. Ook volgend jaar blijft de Fransman aan bood. Daarover hebben de renner en zijn werkgever een nieuwe overeenkomst gesloten, die door Cofidis ook officieel gemaakt werd.

Périchon tekende dus voor één jaar bij. "Ik heb heel tevreden opnieuw mijn diensten te kunnen aanbieden aan de ploeg en mijn ploegmaats. Zo blijven we met sereniteit bouwen aan de toekomst", reageert de man die dit jaar voor de vijfde keer de Tour reed.

