🎥 Opluchting in Amerikaans kamp na angstwekkende tuimeling van Dygert over de vangrails: "Ze is bij bewustzijn"

Het was wel meteen duidelijk dat het tot een opgave zou komen. Het was vervolgens bang afwachten hoe het met haar gesteld zou zijn. Uit beelden na de val bleek dat ze bebloed was aan beide benen, een nekkraag om kreeg en op een draagberrie werd gelegd.

Zo ging het dan naar de ambulance en later naar het ziekenhuis. Volgens de Amerikaanse media is ze wel altijd bij bewustzijn geweest en kan ze ook gewoon praten met mensen. Wel is haar knie zwaar gehavend. Bij USA Cycling wachten ze voorlopig nog op meer nieuws vooraleer ze met een update komen.

We are in contact with our coaches and Chloe's team on the ground in Italy. We will post a report on her condition as soon as we have absolute clear confirmation as to her condition.