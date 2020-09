Michael Albasini volgt na zijn laatste jaar als profrenner zijn vader op als bondscoach van zijn land

Momenteel is Michael Albasini nog altijd op en top profwielrenner. De renner van Mitchelton-Scott is wel aan zijn laatste maanden in het peloton bezig. Een uitdaging na zijn actieve carrière heeft hij al gevonden: Albasini zal dan bondscoach worden van de Zwitserse nationale ploeg.

Zéér opvallend, want momenteel wordt die functie ingevuld door... zijn vader. Marcello Albasini neemt voorlopig de sportieve beslissingen voor Zwitserland met het ook op de kampioenschappen. Marcello selecteerde zijn zoon Michael voor het WK in Imola. Daar komt Zwitserland aan de start met Marc Hirschi als uitgesproken kopman. Na het WK 2020 houdt Marcello er dus mee op en geeft hij de fakkel door aan zijn zoon Michael. Die is ondertussen 39 en maakte het hoogtepunt van zijn carrière mee in 2011. Toen won Albasini een etappe in de Ronde van Spanje.