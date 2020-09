Dumoulin raakt niet verder dan plaats 10: "Ik wist na 5 minuten hoe het zat"

Tom Dumoulin werd voor het WK tijdrijden tot het kransje favorieten gerekend maar kon zijn rol niet waarmaken. Achteraf zei hij dat het voor hem snel duidelijk werd dat hij geen goed resultaat zou rijden.

Dumoulin werd in 2017 nog wereldkampioen tijdrijden, maar meer dan een 10e plaats zat er in Imola niet in. "Ik had na 5 minuten door dat het niets zou worden. Ik reed gewoonweg een heel slechte tijdrit", klinkt het bij de Nederlandse NOS.

Het tempo van Dumoulin was niet goed genoeg voor een medaille. "Het is een kl*tedag. Tot het tussenpunt had ik wat over mijn grens gereden maar ik wist dat ik het daar moest doen door die tegenwind. Ik hoopte dat er dan nog iets in de tank zat voor het tweede gedeelte, maar dat was tegen beter weten in", analyseert de Nederlander zijn race.

Zijn ploeggenoot van Aert deed het beter met een tweede plaats. "Dit is wat een grote ronde als de Tour met je doet. De ene dag voel je je beter dan een andere dag, het kan zondag weer omslaan", hoopt hij.