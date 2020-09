HERBELEEF: Van Aert stoomt naar zilver, Ganna ongenaakbaar op WK tijdrijden

Nog geen week na de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk staat het WK tijdrijden op het programma. Kan Wout van Aert zijn favorietenrol waarmaken, pakt Dennis zijn derde op rij of gaat er iemand anders met de regenboogtrui aan de haal? U volgt het hier.

16u30: Dennis rijdt meer dan een halve minuut trager dan Ganna. Italië heeft voor de eerste keer in zijn geschiedenis een wereldkampioen tijdrijden! Wout van Aert wordt knap tweede.

16u27: De toptijd van Van Aert heeft niet lang standgehouden. Ganna is 27 seconden sneller dan Van Aert.

16u25: Van Aert met de nieuwe toptijd! Hij rijdt 10 seconden sneller den Geraint Thomas en heeft dus 20 seconden goedgemaakt in het tweede gedeelte.

16u23: Campenaerts valt naast het podium watn Rémi Cavagna rijdt de derde beste tijd, 11 seconden trager dan Thomas.

16u17: Asgreen rijdt naar de tweede beste tijd aan de finish. Hij is 5 seconden trager dan Thomas en verwijst Campenaerts naar plaats 3.

16u14: Campenaerts neemt twee seconden terug aan de finish maar eindigt op 15 seconden van Thomas. Voorlopig staat hij tweede aan de finish.

16u12: Dennis zet de tweede tussentijd neer, maar wel op 20 seconden van Filippo Ganna.

16u10: Wow! Ganna rijdt 35 seconden sneller dan Geraint Thomas aan het eerste tussenpunt.

16u09: Kung rijdt 3 seconden sneller dan van Aert, maar zit dus ook op een zevental seconden van Thomas. Dumoulin komt ook niet aan de tijd van Thomas. Hij komt in dezelfde seconde dan van Aert voorbij het eerste tussenpunt. Enkel Ganna en Dennis moeten nog passeren aan dat tussenpunt.

16u07: van Aert moet zo'n 11 seconden toegeven op Thomas. Ondertussen haalt Campenaerts zijn voorganger Bilbao in.

I see some high socks 🧐#Imola2020 — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 25, 2020

16u04: Ook Dowsett en Cavagna bijten hun tanden stuk op de tijd van Thomas bij het eerste tussenpunt. Cavagna is 16 seconden trager, Dowsett 24. Van Aert is de volgende die zal passeren.

Je maakt het verschil in het eerste gedeelde - Jos van Emden

16u: Geraint Thomas met de beste tijd! Hij rijdt 54 seconden sneller dan Affini aan de finish/ Met 52,086 km/u gemiddeld is hij de eerste die de kaap van 52 km/u overschrijdt.

15u56: Campenaerts komt als tweede voorbij aan het tussenpunt, op 17 seconden. Heeft de Brit hier onverwacht een fabuleus eerste deel gereden?

15u54: Met titelverdediger Dennis is iedereen gestart. Ook Tom Dumoulin, Stefan Kung en Filippo Ganna zijn ondertussen onderweg.

Een weetje: De laatste tijdritwinst van Dennis is 366 dagen geleden... Het WK tijdrijden van 2019.

15u49: Ook van Aert gaat van start! Beide belgen zijn onderweg. Nog een vijftal minuten tot een eerste tussenpunt van Campenaerts.

15u47: Ondertussen zijn ook Alex Dowsett en Rémi Cavagna van het podium gerold. Het wordt vooral uitkijken wat die laatste kan verrichten want zijn vlak stuk in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk was zeer indrukwekkend.

15u42: Wie we daar hebben, Geraint Thomas! Hij rijdt aan het eerste tussenpunt 25 seconden sneller dan Affini en zet onderweg de snelste tijd neer.

15u37: Victor Campenaerts gaat van start, maar daar loopt al meteen iets mis aan de start. De sputtering duurt een halve seconde en Campenaerts legt zich meteen in tijdrijdershouding richting finish.

15u30: De Italiaan Affini staat voorlopig op de eerste plaats maar de grote kannonnen moeten nog vertrekken. Ondertussen is het ook beginnen regenen in Imola, zal dat in het nadeel zijn van de tijdrijders die later van start gaan?