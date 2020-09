INEOS Grenadiers haalt zwaar uit en heeft 4(!) versterkingen beet: onder meer Laurens De Plus en Richie Porte maken de overstap

INEOS Grenadiers heeft vandaag van zich laten horen op de transfermarkt. Zo hebben ze 4 nieuwe renners voorgesteld voor volgend seizoen. Het zijn serieuze versterkingen, want het gaat om Richie Porte, Laurens De Plus, Daniel Martinez en Tom Pidcock.

INEOS Grenadiers wil volgend seizoen terug meedoen voor eindwinst in de Tour de France en dus zijn ze hun selectie aan het versterken. Eerder was al bekend dat Adam Yates de overstap naar de wielerploeg maakt, maar vandaag heeft INEOS Grenadiers nog 4 serieuze versterkingen voorgesteld.

Onder meer Laurens De Plus trekt naar het Britse team. Hij komt over van Jumbo-Visma. Ook Richie Porte (derde in het algemeen klassement van de Tour de France dit seizoen), Daniel Martinez (eindwinnaar Parijs-Nice en ritzege in de Tour de France) en het jonge Britse talent Tom Pidcock trekken naar INEOS Grenadiers.