Jos van Emden verwijst naar Wout van Aert als 'de pre-formateur'

Hoe doet Wout van Aert het straks ten opzichte van zijn Nederlandse concullega's? België - Nederland kan op het WK tijdrijden een wedstrijd in de wedstrijd worden. Het contact is wel goed, want drie van de vier deelnemers uit de Lage Landen zijn renners van Jumbo-Visma.

Voor Nederland gaan Tom Dumoulin en Jos van Emden het WK tijdrijden betwisten. Bij de verkenning van het parcours kwam Wout van Aert hen allebei tegen. De sterke Tour van Van Aert deed Van Emden eerder al met een grappige oproep komen op Twitter.

Geachte Koning der Belgen, ik denk dat het tijd is Mr. Van Aert als formateur aan te stellen. Dees man kan alles. — Jos van Emden (@josvanemden) September 2, 2020

"Geachte Koning der Belgen, ik denk dat het tijd is om Mr. Van Aert als formateur aan te stellen. Deze man kan alles", schreef Van Emden begin september. De politieke impasse in België is nog altijd aan de gang en dat is blijkbaar ook een gespreksonderwerp in het peloton.

Bij de foto van Van Emden, Dumoulin en Van Aert tijdens de parcoursverkenning van WK, had die eerste een passend bijschrift in gedachten. "Pre-formateur Wout van Aert praat Nederland bij over de vorderingen uit de Wetstraat", klinkt het.