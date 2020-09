Sénéchal gaat ploegmaat Jakobsen bezoeken en krijgt prompt een geschenk: "Bedankt om mijn leven te redden"

Florian Sénéchal heeft donderdag een bezoek gemaakt aan zijn ploegmaat Fabio Jakobsen, die zo zwaar ten val kwam in de Ronde van Polen en nu werkt aan zijn herstel. Op die bewuste dag mocht Jakobsen van geluk spreken dat Sénéchal hem bijstond.

Daar is Jakobsen hem erg dankbaar voor. Meestal is het de gewoonte wanneer je op bezoek gaat bij iemand die er erg aan toe is om zelf een geschenk mee te nemen. Deze keer was het omgekeerd: Jakobsen had een geschenk klaar staan voor Sénéchal.

Het was een fles wijn en een foto waar beide renners op staan tijdens een koers. Ook had Jakobsen een boodschap voor Sénéchal neergeschreven: "Bedankt om mijn leven te redden." Het deed de Fransman wel wat en die deelde het via Twitter met de wereld.

Thank you Fabio for this gift after my visit with you today. I came on you first after your accident. I'm just lifting your head up so you can breathe. You will come back even stronger my friend. #forzafabio #memoriespisctures 🐺🐺🐺 pic.twitter.com/f1nybsAuIo Florian Senechal -Staelens (@flosenech) September 24, 2020

"Bedankt Fabio voor dit cadeau na mijn bezoek aan jou. Na je ongeval kwam ik als eerste bij je. Ik liftte gewoon je hoofd op zodat je kon ademen. Je zal nog sterker terugkomen, mijn vriend."