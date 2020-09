Van Den Spiegel bespreekt de veldritproblematiek: "Wout en Mathieu zullen niet voor 150 euro moeten crossen"

Zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog wel aan de start van een cross te krijgen? Die vraag kun je je stellen nu er crossen wegvallen en er fel verminderde start-en prijzengelden zijn. Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics buigt zich erover.

"Wout en Mathieu zullen zelf hun crossen kiezen. Ze zullen niet voor 150 euro moeten crossen, zoals ik ergens heb gelezen", onderstreept Van Den Spiegel in HLN. "Het zijn moeilijke tijden. Dat ze deze winter geen 20 000 euro startgeld per cross krijgen, dat beseffen ze ook. We zullen dat samen bekijken."

VEEL COMMOTIE

Alle partijen moeten er zich natuurlijk in kunnen vinden. "We proberen een akkoord te bereiken met Wout en Mathieu, dat ook draagbaar is voor de organisatoren. Hetzelfde geldt voor de andere renners: daar is veel commotie rond."

Het veldrijden zit in de hoek waar de klappen vallen. Allesbehalve evident om anno 2020 in de huidige omstandigheden een veldrit te organiseren. "Vandaag worden er spaarpotjes aangesproken om te kunnen organiseren. En verder hoopt iedereen dat dit voorbij gaat."