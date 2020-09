VOORBESCHOUWING: Een open strijd of Van Vleuten die een week na haar polsbreuk weer de wereldtitel pakt

U herinnert zich ongetwijfeld nog hoe Annemiek van Vleuten vorig jaar na een solo van 100 km (!) wereldkampioene werd. Ze zou zeker de grote favoriete geweest zijn om zichzelf op te volgen zonder die in de Giro Rosa opgelopen polsbreuk. Maar Van Vleuten is er wel bij op het WK. Dus wat nu?

Om dat te kunnen inschatten eerst wat informatie over het parcours. Het WK vrouwenwielrennen zal gereden worden over 143 kilometer. Er zullen bijna 3 000 hoogtemeters overbrugd worden. Op het menu staan dan ook de beklimmingen van de Mazzolano en de Cima Gallisterna. Kunnen de vrouwen met de beste klimmersbenen daar het verschil maken of troept het nadien weer samen?

Het koersverloop is nog afwachten, maar een meevaller is dat de titelverdedigster erbij is. Exacht acht dagen geleden brak Annemiek van Vleuten haar pols: de droom van het WK leek toen voorbij. Maar Van Vleuten heeft een ferm karakter: ondertussen heeft ze al minder pijn en ze zal inderdaad de start van de WK-wegrit halen. Eigenlijk al een mirakel op zich.

Eentje dat nog spectaculairder kan worden als ze ook nog opnieuw wereldkampioene kan worden. Het zou natuurlijk een fantastisch verhaal zijn. Gezien de vorm die ze al het hele jaar tentoon spreidt, zou ze als topfavoriete aan de start gekomen zijn, maar nu ligt dat enigszins anders. Kan ze echt pijnvrij koersen? Anderzijds: als Van Vleuten op de deelnemerslijst staat, moet je er altijd rekening mee houden.

Het Nederlandse kamp heeft natuurlijk nog andere mogelijke winnaressen. Met in de eerste plaats Anna van der Breggen, de kersverse wereldkampioene tijdrijden. Ook zopas nog de Giro Rosa gewonnen. Ze heeft het momentum helemaal te pakken en zou wel eens kunnen doorzetten om net als in 2018 wereldkampioene te worden.

Ook goed in die Giro Rosa: Marianne Vos. In het klassement deed ze niet echt mee, maar Vos was wel goed voor drie ritzeges. En aan het einde van een eendagskoers kan ze altijd haar snelle benen nog aanspreken. Als drievoudig wereldkampioene weet ze wel wat het is om een WK naar haar hand te zetten. Haar laatste wereldtitel dateert wel al van zeven jaar geleden.

Er zijn natuurlijk ook kanshebbers uit andere landen, met bijvoorbeeld Longo Borghini die op het EK Van Vleuten tot het uiterste dwong. Weinigen die dat voor mekaar krijgen. Niewiadoma is een renster die altijd wel wil koersen. Lizzie Diegnan heeft dit jaar al sterke prestaties neergezet en Uttrup Ludwig is een karaktertje dat op dit parcours ook wel goed uit de verf kan komen. Toch een open gevecht om de wereldtitel dan maar?

ONZE STERREN VOOR HET WK WEGWIELRENNEN BIJ DE VROUWEN

***** Anna van der Breggen - Elisa Longo Borghini

**** Lizzie Deignan

*** Katarzyna Niewiadoma - Marianne Vos

** Annemiek van Vleuten

* Mavi Garcia - Cecilie Uttrup Ludwig