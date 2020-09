Mama van Wout van Aert voor het WK: "Het is niet omdat je dit presteert dat je je ik weet niet wat moet veroorloven"

Dit kan wel eens de grootste dag in de carrière van Wout van Aert worden. Recent beleefde Van Aert al heel wat grootse triomfen. Als hij wereldkampioen zou worden, overstijgt dat dat allemaal. En zouden de emoties ook weer hoog oplopen bij zijn familie.

Die hechte familie is wel iets waar Wout van Aert op kan rekenen. "Dat hechte komt uit het veldrijden", vertelt mama Ivonne aan Het Laatste Nieuws. "Als wegrenner heeft hij natuurlijk die grote, professionele entourage. Maar Wout voelt onze aanwezigheid wel nog altijd, dat vindt hij belangrijk."

Hoe is dat nu, om een wereldcoureur als zoon te hebben? "Ik moet mezelf soms in de arm knijpen. Ik weet nog toen hij de eerste keer meedeed aan de Strade Bianche en hij een interview had samen met Sagan. Dat was voor mij onwezenlijk. En nu in de Tour had ik het weer. 'Allez, onze Wout, jong! Dan moet ik beseffen: juist, ja, da's ook een topper. Ik zie daar nog altijd mijn kind staan."

Zijn er ook dingen minder plezant aan zijn status in de koers? "De drukte soms. Wout wordt al zo vaak lastiggevallen, dus wij gaan niet nog eens extra aan zijn deurbel hangen." Wat ook opvalt: voorlopig geen Lamborghini's of Ferrari's voor Wout van Aert. "Hij mag kopen wat hij wil, als hij luxedingen wil. Maar ik denk dat wij onmiddellijk zullen reageren, mocht hij in onze ogen over de schreef gaan."

Ivonne heeft daar een eigen opvatting over. "Het is niet omdat je dit presteert, dat je je ik weet niet wat moet veroorloven." Moest hij wereldkampioen worden, zullen de tranen bij Yvonne weer volgen. Zoals bij bijna elke zege. "Dat is niks om je voor te schamen, toch? Wout zal zijn gevoelens niet altijd laten zien. Binnen de eigen muren wel, daarbuiten is hij emotioneel als het kan, rationeel als het moet. Knap, vind ik. Ik kan dat niet, hoor."