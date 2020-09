Van Vleuten rijdt met gebroken pols warempel naar tweede plaats: "Bewogen week met rollercoaster aan emoties"

Wat een karakter. Wat een wielrenster. Zelfs met een gebroken pols is Annemiek van Vleuten nog goed voor een zilveren medaille op het WK. De wereld kan alleen maar heel veel bewondering voor haar hebben. In de gegeven omstandigheden moest ze wel anders koersen.

"Het is bizar dat ik tot het einde kon meedoen voor de medailles. Het is een bewogen week geweest met een rollercoaster aan emoties", blikt Van Vleuten terug op haar val in de Giro Rosa en dan die race tegen de tijd om klaar te geraken voor het WK.

Vanuit haar armen kon ze bergop wel minder kracht ontwikkelen. "Ik heb mijn pols onderweg niet gevoeld, al moest ik wel eerder gaan zitten in de beklimmingen. Dat was ook de reden om vroeg de aanval te zoeken. Ik ben nu minder explosief."

Schitterend dat Van Vleuten dan nog wel naar de tweede plaats reed. Enkel op de aanval van Anna van der Breggen had ze geen antwoord. "Toen Anna ging, probeerde ik er naar toe te springen. Ik kon op dat moment niet volgen en dat geeft aan hoe sterk ze daar reed op dat moment."