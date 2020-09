WK-debutant ziet dat het snor zit in het Belgische team: "Onze groep hangt echt goed samen rond Wout van Aert"

Het WK wielrennen is altijd een speciale belevenis. Zeker als je met Wout van Aert een kopman hebt die voor de titel kan gaan én als je voor het eerst een WK rijdt. Dat is het geval voor Loïc Vliegen. Die ziet alvast dat het goed zit in de Belgische selectie.

Het belooft een pittig WK te worden. "Het parcours is redelijk zwaar, want er is geen enkele mogelijkheid tot rust. Er zijn nooit lange afdalingen die herstel mogelijk maken", weet Vliegen. "De twee beklimmingen zijn redelijk steil en de wegen eerder smal, behalve op het circuit van Imola. Er wordt een risico op regen voorspeld. De wegen werden net geasfalteerd, bij regen kan het dus glad worden." TACTIEK KAN AANGEPAST WORDEN Op zo'n WK is het van belang om allen aan hetzelfde zeel te trekken en de juiste tactische beslissingen te nemen. "Onze groep hangt echt goed samen rond onze kopman Wout van Aert. We zullen de wedstrijd niet in handen moeten nemen, wat betekent dat de op voorhand besproken tactiek aan het verloop van de wedstrijd aangepast kan worden." Vliegen hoopt natuurlijk ook zelf een goede beurt te maken en zijn steentje te kunnen bijdragen. "Wat mezelf betreft, ik ben goed in vorm, wat ik vorige dinsdag op het Belgisch kampioenschap nog heb kunnen vaststellen. Ik kan niet wachten om te wedstrijd aan te vatten!"