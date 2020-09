Grote namen haken af: na Alaphilippe past ook vijfvoudig winnaar voor Waalse Pijl

Het gaat dit jaar een Waalse Pijl worden zonder enkele renners die anders bij de favorieten zouden zijn. Het geraakte al bekend dat Julian Alaphilippe, de winnaar van de laatste editie, woensdag niet zal meedoen. Hetzelfde geldt voor Alejandro Valverde, Mr. Waalse Pijl.

Als er één renner is die in de Waalse Pijl keer op keer zich de koning van de Muur van Hoei toonde, dan was het wel Alejandro Valverde. Liefst vijf maal schreef de Spanjaard deze klassieker al op zijn naam. Een zesde overwinning zal er niet komen in 2020.

VIER JAAR ONKLOPBAAR

Movistar heeft immers ook zijn selectie bekendgemaakt en daarin is geen spoor van Alejandro Valverde. In 2006 won Valverde zijn eerste Waalse Pijl. Van 2014 tot en met 2017 was hij er zelfs onklopbaar. Het zal zeker een gemis zijn om zijn naam niet te zien staan op de deelnemerslijst.

Valverde bereikte dit jaar evenwel nog niet zijn beste vorm. Wel eindigde hij voor de elf keer in zijn carrière in de top tien op het WK. Hij zou dus zeker opnieuw één van de kanshebbers geweest zijn in de Waalse Pijl.