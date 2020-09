'Circus-Wantry Gobert schiet meteen in actie en behoudt twee wielrenners van CCC'

Nu Circus-Wantry Gobert een proflicentie heeft kan de Waalse wielerploeg zich beginnen voorbereiden op het volgende seizoen.

Wil het meedoen, dan zal het zich toch nog gevoelig mogen versterken. Circus-Wantry Gobert zag wat extra budget vrijkomen door het verkrijgen van de World Tour-licentie en wil daarvan meteen profiteren door enkele gerichte versterkingen te doen.

Twee van de namen die nu circuleren reden het voorbije seizoen voor CCC, het team waarvan Circus-Wantry Gobert de licentie overneemt. Voor hen zou het dus gemakkelijk zijn dat zijn voor hetzelfde team kunnen blijven rijden.

De twee renners in kwestie zijn Jan Hirt en Georg Zimmermann. Volgens Waalse media kunnen beide heren er gerust in zijn. Voor hen is er een plekje in het team van Circus-Wantry Gobert. Niet toevallig zijn beide vooral sterk bergop.

Voor Jonas Koch, Pavel Kochetkov, Attila Valter en Ilnur Zakkarin is er nog geen oplossing uit de bus gekomen. Zij kunnen dus ook nog steeds aansluiten bij Circus-Wantry Gobert.