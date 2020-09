Medisch bulletin: Oliver Naesen hoopvol na zware val dinsdag

Een mooi maar tegelijkertijd ook pijnlijk beeld tijdens de BinckBank Tour dinsdag. Na een zware val die zowat de helft van het peloton ophield, kon Naesen zijn rechterknie niet meer gebruiken en werd hij bijgestaan door Belgisch kampioen Dries De Bondt om de laatste kilometers samen af te leggen.

Daags na de val klinkt het al wat positiever bij Naesen. Aan Sporza vertelt hij dat hij zich al veel beter voelt. "Ik voel me een miljoen keer beter dan gisteren", klinkt het.

"Ik heb vandaag 2 uur kunnen losrijden, dat was wat stijf en ongemakkelijk maar het ging wel. Mijn botten en ligamenten zijn helemaal intact", was de korte maar hoopvolle reactie van de ex-Belgische kampioen.

Ondertussen heeft hij op Twitter helper Dries De Bondt bedankt om hem erdoorheen te loodsen in de laatste kilometers. Een tiental meter achter hem hielp Pascal Eenkhoorn Stijn Steels. De Nederlander van Jumbo-Visma krijgt ook een pluim op zijn hoed van Naesen.

Of Naesen donderdag van start zal gaan in de BinckBank Tour is nog niet zeker.