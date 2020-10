Bardet keert terug in competitie na hersenschudding in Ronde van Frankrijk

Romain Bardet begon zonder verwachtingen aan de afgelopen Ronde van Frankrijk en dat ging hem goed af want Bardet stond uitstekend geplaatst in het klassement.

Tot de renner ten val kwam in etappe 13 op weg naar Le Puy Lary. Hij zette zijn tocht echter voort maar verloor meer dan 2 minuten op de favorieten.

Achteraf bleek dat Bardet een hersenschudding had opgelopen bij zijn val, de Tour zat er meteen op voor de kopman van AG2R. Ondertussen gaat het beter met Bardet. Hij zal woensdag 7 september aan de start staan van de Brabantese Pijl, zijn eerste koers na de Tour de France.

"Het was fysiek lastig de eerste dagen na mijn val, maar het medische team en andere specialisten hebben me goed verzorgd. Ik heb afgelopen woensdag groen licht gekregen op opnieuw te koersen, al heb ik op 29 september pas voor de eerste keer getraind. Ik hoop dus vooral om het team te kunnen helpen en heb geen ambities in de Brabantse Pijl", zegt de Fransman.

Romain Bardet trekt na 9 jaar de deur achter zich dicht bij AG2R en stort zich op een nieuw avontuur bij Team Sunweb. "Ik had mijn seizoen en mijn mooie verhaal bij AG2R La Mondiale niet graag afgesloten met die val", besluit Bardet.