BinckBank Tour: zorgt tijdrit voor eerste schifting in klassement?

Door het wegvallen van de Nederlandse etappe dinsdag, zou er geen tijdrit geweest zijn in deze BInckBank Tour. Maar omdat ook de etappe van donderdag hertekend moest worden en een tijdrit korter is (en dus sneller georganiseerd) zal er donderdag tegen de klok gereden worden.

Het is geen lange tijdrit, amper 8,1 kilometer. Maar in de eerste kilometer krijgen de renners al een klimmetje voorgeschoteld dat een 500-tal meter aan 10% omhoog gaat. Verder op het parcours ligt ook nog de Muizenberg, een klim die ook zo'n 500 meter lang is, maar wel aan 5%.

De beste tijdrijder aan de start is misschien wel Stefan Küng. De Zwitser van Groupama-FDJ pakte de bronzen medaille op het WK. Kung gaat om 16u van start.

Ook Yves Lampaert mag zeker niet afgeschreven worden in deze tijdrit. Leider Mads Pedersen wil ook zijn slag slaan en Mathieu van der Poel kan een afstand van 8 kilometer zeker aan om eens goed door te vlammen.

Ook Soren Kragh Andersen, Patrick Bevin, Sylvan Dillier en Max Walscheid kunnen goed tegen de klok rijden.

Voor het algemene klassement wordt dit een heel interessante etappe aangezien de heuveletappe richting het Tom Dumoulin bikepark niet doorgaat. Zaterdag staat er nog een etappe in en rond Geraardsbergen gepland.

Pieter Vanspeybrouck rijdt om 13u55 als eerste renner van het startpodium, leider Mads Pedersen start om 16u38 aan zijn tijdrit die zo'n 10 minuten zal duren.