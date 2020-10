Moet Lefevere in de toekomst kiezen tussen Alaphilippe en Evenepoel

Een opmerkelijke uitspraak van Patrick Lefevere tijdens Extra Time: "Alaphilippe vroeg me of ik hem niet zou laten vallen voor Remco.", maar moet Lefevere in de toekomst kiezen?

Lefevere heeft alleszins wel wat geluk met het contract van Alaphilippe. Dat werd vorig jaar verlengd nog voor de Tour de France, met wat extra bonussen uiteraard. Maar was dat tijdens de Tour gebeurd, het loon zou nog wat hoger gelegen nadat hij twee weken in het geel rondreed.

Verschuiving van de focus

Quick.Step is alleszins enorm aan het evolueren. Vroeger lag de focus van Lefevere en co in de Vlaamse klassiekers en hadden ze of een snelle man (Cavendish, Kittel), of een goede renner voor de Ardennenklassiekers (Bettini, Kwiatkowski). Nu lijkt het erop dat de troepen van Lefevere op elk front zal moeten meedoen.

Al is de klassieke ploeg al serieus uitgedund. Enkel Asgreen, Lampaert en Stybar kunnen een zware finale rijden voorlopig. Op vlak van sprinten doet Quick.Step het niet slecht met Bennett, Jakobsen(?), Hodeg en Ballerini.

Ze hebben vooral het geluk dat Alaphilippe niet veel knechten nodig heeft. Zijn beste maatje en kamergenoot Dries Devenyns is een wegkapitein die de kneepjes van het vak kent, maar geen al te zwaar contract heeft. Gelukkig voor Lefevere.

Voor Remco Evenepoel wordt dat wat anders. De youngster rijdt niet rond aan een hongerloontje maar ook niet aan een groot loon. Met het jaar dat hij net gehad heeft (elke ronde gewonnen waar hij aan deelnam), zal een loonsverhoging zich opdringen.

Lefevere en co bouwen stelselmatig meer en meer een ploeg rond Evenepoel want zonder knechten kan je geen grote ronde winnen. Joao Almeide, Mauri Vansevenant en James Knox zijn van die namen die Evenepeol zullen moeten bijstaan.

Het eerste probleem is dat zij ook nog jong zijn en dus weleens door het ijs kunnen zaken. Bijkomend: ze zijn nog jong. Goede resultaten neerzetten betekent een opwaardering van het contract.

Meestrijden op elk vlak is aartsmoeilijk

Maar laat ons eerlijk zijn: meestrijden op elk vlak is aartsmoeilijk. Jumbo-Visma is dan nog de meest vergelijkbare ploeg, hoewel ze geen uitgesproken kopman hebben voor de Ardennenklassiekers. Bovendien staat er geen sterke ploeg achter Van Aert in de Vlaamse klassiekers.

Dan is er ook nog BORA die op elk front meedoen met Buchmann, Schachmann, Sagan en Ackermann. Maar Buchmann en Schachmann behoren dan weer helemaal niet tot de allerbesten in hun specialisatie.

Moet Lefevere dan in de toekomst kiezen tussen Evenepoel en Alaphilippe? We hopen voor hem van niet. Maar een extra sponsor bijzoeken raden we hem dan wel aan. Kleine jongens (Almeida, Bagioli, Vansevenant, Evenepoel) worden groot. Gelukkig is Alaphillipe een poulain die volledig gekneed is door Lefevere en heel zijn leven bij Deceuninck-Quick.Step wil blijven.