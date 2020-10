Lotto zet keuze voor jong talent verder met jeugdproduct Van Gils en komst van CCC-renner

Lotto Soudal is bezig aan een ferme verjongingskuur. Terwijl heel wat huidige renners kreen contractverlenging krijgen, zijn het vooral jonge talenten die aangetrokken worden. In 2021 zullen Maxim Van Gils en Kamil Malecki deel uitmaken van de profploeg.

De 20-jarige Van Gils rijdt momenteel voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal en demonstreerde zijn potentieel met podiumplaatsen in de Ronde van de Isard en de Tour de Savoie Mont Blanc. "Ondanks de interesse van verschillende andere teams is de keuze om te blijven logisch. We hebben de kans om te demonstreren dat het jeugdproject echt werk", zegt Van Gils.

De Belgische youngter tekende voor twee jaar bij de eliteploeg van Lotto, net als Kamil Malecki. De Pool is 24 en rijdt nu bij de profs voor CCC. "Ik ben een redelijke polyvalente renner. Toen het nieuws ons bereikte dat CCC de sport zou verlaten, was Lotto één van de beste ploegen waar ik naartoe kon."

John Lelangue ziet het met deze twee erbij ook wel zitten. "Het zijn twee goede versterkingen. Het zijn allebei erg complete renners. We focussen opnieuw op de jeugd. Het is absoluut mogelijk om overwinningen na te jagen met groeiende talenten."