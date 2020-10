Nederlandse dames domineren ook in Kruibeke: Lucinda Brand in slotronde op en over Europese kampioene

Lucinda Brand bleek over het beste eindschot van hen allemaal te beschikken. Ze was wel niet de enige Nederlandse veldrijdster die het mooie weer maakte in Kruibeke. Is het beeld al gevormd in het vrouwenveldrijden voor de rest van het seizoen? Voorlopig is het alvast Nederland boven.

Het is ook het land dat de Europese kampioene veldrijden, Yara Kastelijn heeft voortgebracht. Kastelijn leek lange tijd alles onder controle te hebben en reed nagenoeg de hele wedstrijd voorop. In de laatste ronde kroop Lucinda Brand wel stilaan dichterbij. Met een sterke looppassage ging Brand op en over Kastelijn. Dat gaf die laatste een mentale knak. Brand sloeg meteen een groot gat en zo was ze vertrokken, op weg naar de overwinning. Kastelijn hield nog net Denise Betsema af, die vrede moest nemen met een derde plaats. Zo is het podium in Kruibeke volledig van Nederlandse afkomst.