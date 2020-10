Toon Aerts haalt het na geweldig duel om de overwinning in Kruibeke, Thibau Nys knap vijfde

Het was een enorme strijd om de zege bij de mannen in Kruibeke, met Toon Aerts als uiteindelijke overwinnaar. Komt Sweeck nog terug of niet? Dat was de grote vraag in de laatste ronden. Aerts wist de man van Pauwels Sauzen-Bingoal achter zich te houden.

Het was in de Poldercross vooral kijken naar de mannen die in Lokeren al het podium hadden gehaald: Aerts, Iserbyt en Sweeck. Zij kleurden ook in Kruibeke de eerste fase van de wedstrijd, met steeds wisselende kansen. Na een foutje na driekwart wedstrijd zou Iserbyt de rol lossen. De winnaar van de Rapencross zou niet meer voorin terugkeren en werd zelfs nog op een minuut gereden. Om de zege ging het dus tussen Aerts en Sweeck. Door het selectieve en technische parcours waren foutjes niet te vermijden. Het was toch Aerts die steevast een kleine voorsprong had op Sweeck. AERTS LAAT HET NIET MEER LIGGEN De Belgische kampioen gaf wel niet af: hij ging de slotronde in met een achterstand van vijf seconden, zag die oplopen, om daarna weer dichter bij te komen. Aerts liet zich echter de kaas niet meer van het brood halen. De Telenet-renner kon vroegtijdig het zegegebaar maken. Zo kwam Sweeck nog tot op één seconde, maar hij werd wel degelijk tweede. De derde plek was voor Iserbyt. Thibau Nys kwam knap als vijfde over de streep.