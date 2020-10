Pogačar blijft met gemengde gevoelens achter: "Ik dacht: ik ga om te winnen, één moment verandert alles"

In de Waalse Pijl zat Pogačar er nog iets verder van af, maar in Luik-Bastenaken-Luik had winst misschien wel gekund voor de Tourwinnaar. Met die vraag zat de Sloveen achter af toch lichtjes in het hoofd. Wel bleek de klassieker met start en finish in Luik een koers die hem zeer bevalt.

"Ik heb gemengde gevoelens", bekent Tadej Pogačar na het bereiken van de aankomst. "Ik voelde me heel erg goed. Het team werkte hard voor mij. Ik zag dat ik in een goede positie zat. Ik dacht: ik ga om te winnen. Eén moment verandert dan alles." Ik dacht dat ik ging vallen Hiermee verwijst Pogačar natuurlijk ook naar het manoeuvre van Alaphilippe, want dat had op zijn sprint ook een impact. "Ik dacht dat ik ging vallen, maar ik bleef op de fiets en kwam als vierde over de streep. Door de deklassering van Alaphilippe werd ik dan derde gezet." Al zorgt het er niet voor dat de nasmaak na deze wedstrijd echt wrang is. Pogačar sprak zich deze week al uit als een fan van Luik-Bastenaken-Luik en dat is zeker niet gewijzigd. "Het is een mooie koers. Vorig jaar maakte ik mijn debuut en voelde ik mij tijdens de koers supergoed. Nu kon ik in de finale zitten en strijden voor de overwinning. Ik wil zeker terugkomen en er weer voor vechten."