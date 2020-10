Van der Poel heeft zijn redenen om ook L-B-L te rijden: "Ik denk dat ik in topvorm ben, maar het werd ook tijd"

Jawel, ook Mathieu van der Poel meldde zich in Luik om mee te doen aan de tweede Waalse klassieker. Het nieuws dat hij daar zou starten liep in de loop van zaterdag binnen. Even was het nog afwachten gezien zijn enorme onderneming in de BinckBank Tour, maar VDP bedacht zich niet meer.

"Het is een beetje onverwacht om hier aan de start te staan. Het is vooral omdat de Amstel en een rit in de BinckBank Tour geannuleerd werd dat we ervoor gekozen hebben om dit toch nog mee te nemen", verklaart Van der Poel waarom zijn naam op de deelnemerslijst staat.

IN FUNCTIE VAN RONDE

Er werd al wel eens over gespeculeerd hoe ver Van der Poel kan geraken in zware koersen als Luik-Bastenaken-Luik. "Je moet meepakken wat je kan meepakken. Ik heb dit toch vooral toegevoegd in functie van de Ronde. Gent-Wevelgem komt er dan ook nog bij. Ik hoop dat dat allemaal zal doorgaan en dan hebben we toch nog een mooi wielerseizoen gehad."

Na zijn indrukwekkende solo in de slotetappe van de BinckBank Tour hoeft er niet meer aan de conditie van Van der Poel getwijfeld worden met de kasseiklassiekers in het vooruitzicht. "Ik denk wel dat ik in topvorm ben, maar het werd ook wel tijd."