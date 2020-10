Alweer dichte ereplaats voor jong Deceuninck-Quick.Step: "Leeg met 750m te gaan, Sagan en Ulissi passeerden me"

De jonkies van Deceuninck-Quick.Step hebben het er uitstekend van afgebracht in de eerste dagen van de Giro. Eerst was er de tweede plek voor Almeida in de Giro. In de rit naar Agrigento was er dan weer een hoofdrol weggelegd voor Mikkel Honoré.

De 23-jarige Deen had niet gedacht dat hij zo'n prominente rol zou spelen. "Een derde plaats is onverwacht voor mij. Ik wist dat mijn conditie goed was en dat ik op training goed was. Zolang je geen goed resultaat haalt, is het geloof er niet echt."

Die goede uitslag is er nu wel. Een topsporter wil natuurlijk altijd meer. "Als je er zo dicht bij bent, ben je ook een beetje ontgoocheld. Ik maakte een fout aan de finish. Ik zette te vroeg aan. Ik keek niet achterom, ik wist niet wanneer de anderen zouden komen. Ik probeerde er voor te gaan. Ik was leeg met 750 meter te gaan en Sagan en Ulissi passeerden me. Dat maakt deel uit van de koers."

BOOST VOOR HET VERTROUWEN

Al bij al houdt Honoré zeker een goed gevoel over aan de uitslag van zondag. "Het is zeker een boost voor het vertrouwen voor de volgende weken. Ik wil er echt wel een goede koers van maken. De groep die we hier hebben, is sterk. Ik hoop dat het goede weken worden in Italië."

ERVARING VAN KEISSE EN SERRY

De sfeer in het kamp van Deceuninck-Quick.Step is voorlopig alleszins top. "We zijn hier met een jong team, met dan de ervaring bij van Iljo Keisse en Pieter Serry. Een goede mix dus tussen jeugd en ervaring."