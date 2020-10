Nederlander Van Empel en ploegmaat crashen door omgewaaide nadarhekken

Daar lagen ze dan, de twee renners van Vini Zabù - KTM. In de buurt van de plek waar ze op grond lagen, was ook een hekkenwerk geplaatst. Het kon haast niet anders of het ene had wel iets met het andere te maken en dat bleek ook.

Volgens de procontinentale ploeg stond er een sterke wind en vloog daardoor een hek in het midden van de baan. Dat is dan ook de reden van de valpartij van Van Empel en Wackermann. Dat de wind zo hard blies, zou komen door een laaghangende helikopter. Wackermann leek er het ergst aan toe te zijn.

#Giro - There are two riders of Vini Zabù down near some open barriers. Doesn't seem the finish line and didn't understand what happened.



Both are moving and are conscious. pic.twitter.com/zknlao2py1