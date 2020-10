Net geen zege voor Sagan na één van zijn beste sprints in de voorbije weken: "Ik ga proberen de puntentrui te houden"

Het was nog eens een hele vinnige Sagan die we aan het werk zagen in de straten van Villafranca Tirrena. Zeker zijn aanzet in de sprint was goed. Ook met zijn timing -Sagan ging aan voor Démare & co- was weinig mis. Het werd toch weer plek twee, maar Sagan heeft wel de puntentrui.

Het had voor hem een ontlading geweest als hij nog eens een groepssprint helemaal naar zijn hand had kunnen zetten. Dat lukte net niet, maar het scheelde bitter weinig. "Ik ging voluit voor de overwinning. Het was zo nipt. Ik wist niet wie eerste, tweede of derde werd. We gingen allemaal tegelijkertijd richting de streep en moesten wachten op de fotofinish."

KOERS HARD MAKEN

Dat het zo spannend was, zorgde er niet voor dat de uitslag moeilijker te aanvaarden was. "Ik deed mijn best en sprints draaien vaak zo uit. Ik heb soms al gewonnen met een paar centimeter en soms is het zoals vandaag." De aanpak van Bora in deze rit was wel duidelijk. "Ons plan was om op de klim de koers hard te maken en te zien wat er gebeurde."

Wat gebeurde was dat enkele andere rappe mannen moesten lossen. "Ik ben heel tevreden over het werk van de ploeg. In de uitgedunde groep in de finale zaten we met snelle mannen als Viviani, Démare en nog een paar anderen. Ik mag nu de puntentrui dragen. Ik leidt met een paar punten, ik ga proberen de trui te houden.