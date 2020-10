Franklin Six, neef van Frank Vandenbroucke, moet eind dit jaar vertrekken bij zijn ploeg

Franklin Six, de neef van Frank Vandenbroucke, timmert nog steeds aan zijn eigen wielercarrière. De 23-jarige renner uit Ploegsteert maakt voorlopig deel uit van Bingoal-Wallonie Bruxelles. In 2021 zal dat echter niet meer het geval zijn.

Dat heeft teammanager Christophe Brandt bevestigd aan La Dernière Heure. Six kan dus niet op een contractverlenging rekenen. Hij is zo hetzelfde lot beschoren als Kevyn Ista en Julien Mortier. Ook voor hen stopt het eind dit jaar bij Bingoal-Wallonie Bruxelles.

AL BIJ WB SINDS OPLEIDING

Voor Six betekent het toch wel een hele verandering, want vanaf 2015 maakte hij al deel uit van het opleidingsproject van zijn huidige ploeg. In 2018 volgde dan de overstap naar WB Aqua Protect Veranclassic, de voorlopiger van het huidige Bingoal-Wallonie Bruxelles.

De zoektocht naar een nieuwe werkgever kan dus beginnen. De beste uitslag van Six dit jaar is tot dusver een toptwintignotering een etappe in de Ster van Bessèges.