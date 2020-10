Giro 2020: ruime voorsprong voor vroege vluchters en een in het puntenklassement op Sagan naderende Démare

Het eerste deel van rit 6 in de Giro stond in het teken van de strijd om de puntentrui, met Sagan, Démare en eventuele andere gegadigden in een potentiële hoofdrol. En de vroege vlucht natuurlijk. Die telt slechts vier renners. Die kregen aanvankelijk dan wel een grote voorsprong.

Na de start in Castrovillari stonden er al twee -weliswaar niet gecatoriseerde- klimmen op het programma. Het parcours leende er dus zich meteen toe om een kloof te slaan. Na zes kilometer was de vlucht al vertrokken. Drie Italianen waren erbij, met Mattias Bais, Marco Frapporti en Filippo Zanna. De vreemde eend in de bijt, qua nationaliteit dan toch, was de Australiër James Whelan.

MAXIMALE VOORSPRONG VAN 9 MINUTEN

Een kopgroep van vier dus, met niet al te grote namen, en dus gemakkelijk te controleren. Daar konden ze zich in het peloton wel in vinden. Het kwartet kreeg een maximale voorsprong van om en bij de negen minuten. In de finale moet dan blijken of één van hen voor de verrassing kan zorgen, een puncher uitpakt vanuit de achtergrond of het toch tot een sprint komt.

Overigens kwam er na 62 kilometer ook een tussensprint. De vluchters kwamen daar natuurlijk als eersten door. In het peloton toonde Démare zich het snelst. Sagan werd in de spurt gebracht door ploegmaat Bodnar en die kwam per ongeluk ook nog voor hem aan de tussensprint voorbij. Démare loopt dus twee punten in op Sagan. Die laatste blijft virtueel wel in het paars.