Kwiatkowski zeer attent en toch niet mee met duo Alaphilippe-Van der Poel aan het eind: "Wat een hectische koers!"

De kopman van Ineos Grenadiers gaf in de Brabantse Pijl lange tijd de goede indruk. Die punch om ook met Alaphilippe en Van der Poel mee te gaan toen de laatste keer de Moskesstraat werd aangedaan was er echter niet meer bij.

Mogelijk kwam dat door het verloop van de koers voordien. Het spervuur aan demarrages matte de benen behoorlijk af. Zo zag Kwiatkowski het althans. "Een kloof hier, een kloof daar, een kloof overal... Wat een hectische koers was dat!"

Gaps, gaps, gaps everywhere... What a hectic race it was! Gave my 100% today, but was unable to respond this very last time.

