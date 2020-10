Belgen pakken goud én brons op EK baanwielrennen voor beloften

Succes in het baanwielrennen voor België op donderdag, want we hebben al twee medailles beet op het EK.

Jules Hesters won in Fiorenzuola d'Arda de Europese beloftentitel in de afvallingskoers. En dat al voor de derde keer op rij. De Wilde Met Julie De Wilde, die brons pakte in de individuele achtervolging, hebben we er een erg succesvolle donderdag opzitten. De komende dagen zal nog moeten blijken of we nog enkele extra medailles kunnen rapen op het EK voor beloften.