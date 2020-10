"Curve van Wout vlakt af, maar goed genoeg om te rijden voor overwinning"

Wat mogen we verwachten van Wout Van Aert in het resterende deel van de najaarsklassiekers? Veel, maar misschien niet meer de absolute topvorm.

"Wat ik geleerd heb van de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik? Dat ik daar zelf ook kan meerijden om te winnen", aldus Van Aert in Het Laatste Nieuws. "Maar Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zijn mijn hoofddoelen, dus hebben we in functie daarvan gekozen."

Een gevoel dat ook leeft bij performance manager Merijn Zeeman: "Hij had zeker kunnen meespelen, maar het was goed dat hij eens een weekend thuis was. Zijn grote vormcurve vlakt nu af, hij is niet meer zo goed als in augustus en september."

Concurrenten

"Maar we zijn ervan overtuigd dat het wel voldoende is om mee te doen voor de overwinning. Van der Poel als grootste concurrent? Hij reed indrukwekkend in de BinckBank Tour. We gaan het hem zo moeilijk mogelijk maken."

"Maar er is meer dan enkel Mathieu en Wout. Alaphilippe wil de Ronde rijden om ze te winnen, Kwiatkowski gaan we ook zien en Naesen is heel goed. Hopelijk raakt ook Van Avermaet hersteld."